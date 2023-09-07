Кудрявцева подловила пятилетнюю дочку в садике: в сарафане на молнии подбежала к маме, игрушка в руках

На этот раз Лера решила с подругой развеяться в Санкт-Петербурге. Но перед поездкой она была на съемках и потом забрала дочку из садика. Телеведущая решила заснять малышку, которая сразу к ней подбежала. Девочка была в блузке и сарафане на молнии. Мария держала в руках плюшевого кота. Она стремилась рассказать маме про свой день.

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