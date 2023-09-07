Кудрявцева подловила пятилетнюю дочку в садике: в сарафане на молнии подбежала к маме, игрушка в руках

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она продолжает вести передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка при этом успевает растить дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Летом она свозила ее в Болгарию. А вот 1 сентября пара отвела кроху в садик при элитной гимназии. Там малышка уже учит английский язык.
На этот раз Лера решила с подругой развеяться в Санкт-Петербурге. Но перед поездкой она была на съемках и потом забрала дочку из садика. Телеведущая решила заснять малышку, которая сразу к ней подбежала. Девочка была в блузке и сарафане на молнии. Мария держала в руках плюшевого кота. Она стремилась рассказать маме про свой день.
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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму. «Ого, прям выросла», «Что за чудо», «Очаровательная блондинка», «Прям прелесть», «Ох, сразу хочется улыбаться», «Мамина принцесса», «Видно, что сообразительная», — стали писать пользователи Сети.