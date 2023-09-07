«Какой срам!»: Нюша в леопардовом монокини оголила свои упругие «персики» — выпуклости фигуры у всех на виду

Нюша уже давно стала известной персоной. Она продолжает выступать на сцене. Певица признавалась, что раньше у нее были сотни концертов в год. Теперь она уже стала мамой двоих детей, поэтому стала реже выступать. Но недавно артистка похудела и стала чаще выходить в свет. Она то и дело красуется в дерзких нарядах. Звезда на этот раз выложила пикантный кадр.
В Сети Нюша обычно показывает кадры из путешествий или с мероприятий. Но в Дубае певица успела принять участие в откровенной фотосессии. На снимке она покрасовалась в монокини с декольте до пупка. Леопардовый наряд был в облипку. Артистка оголила свои упругие полушария груди. При этом она была с мокрыми волосами, макияжем и золотыми украшениями.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Но некоторые подвергли ее критике. «Очень провокационно», «А муж одобрил?», «Какая шикарная», «Вот это мама двоих детей», «Грудь как на ладони», «Какой срам!», «Столько ретуши, прям слишком много», «Красиво, шикарное тело», — стали писать подписчики.