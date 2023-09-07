«Какой срам!»: Нюша в леопардовом монокини оголила свои упругие «персики» — выпуклости фигуры у всех на виду

В Сети Нюша обычно показывает кадры из путешествий или с мероприятий. Но в Дубае певица успела принять участие в откровенной фотосессии. На снимке она покрасовалась в монокини с декольте до пупка. Леопардовый наряд был в облипку. Артистка оголила свои упругие полушария груди. При этом она была с мокрыми волосами, макияжем и золотыми украшениями.

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