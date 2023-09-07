Настя Ивлеева уже давно стала известной персоной. Она продолжает снимать свои шоу, а также зачастую ее зовут вести премии, концерты и фестивали. Много внимания блогерша уделяет своей внешности. Она наняла стилиста, который подбирает ей луки. А еще полгода назад телеведущая признавалась, что много ест и никак не может похудеть. Но за минувшее лето ей удалось сбросить лишние килограммы.
Почти все три месяца Настя снималась в тревел-шоу с Романом Кагромановым. Она иногда делилась кадрами со съемок кино. Блондинка стала актрисой и пока продолжает развиваться в этой сфере. Накануне она выложила фото, которое удивило фанатов. Ивлеева позировала в белье, сняв платье. Она похвасталась точеной фигурой с плоским животом.
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Настя Ивлеева. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что не ожидали увидеть Настю в такой форме. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы стали! Вау», «Просто богиня», «Прям слов нет», «Модель», «Кто-то не кушал все лето», «Настя, как так! Грудь стала меньше», «Поразительный результат», — стали писать в Сети.