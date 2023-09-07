Почти все три месяца Настя снималась в тревел-шоу с Романом Кагромановым. Она иногда делилась кадрами со съемок кино. Блондинка стала актрисой и пока продолжает развиваться в этой сфере. Накануне она выложила фото, которое удивило фанатов. Ивлеева позировала в белье, сняв платье. Она похвасталась точеной фигурой с плоским животом.

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