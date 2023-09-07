Идеальный образ для мамы: 41-летняя Подольская в твидовом жакете и мини-юбке появилась на публике, козырнув стройностью

Наталья Подольская уже давно стала популярной исполнительницей. Она продолжает выпускать новые песни и давать концерты. При этом артистка совмещает карьеру и материнство. Вместе с Владимиром Пресняковым она растит восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. На днях пара отвела старшего наследника в школу. А вот 7 сентября певица вышла в свет в одиночестве.
В Москве прошло мероприятие в честь дня рождения «Русского радио». Подольская вышла на красную дорожку в твидовом костюме с объемным жакетом и мини-юбкой. Лук дополнили белые колготки и остроносые туфли. Артистка сделала акцент на стройных ногах. У Натальи была аккуратная прическа. Она с улыбкой обющалась с прессой. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.
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Наталья Подольская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Подольская призналась, что активно участвует в школьной жизни старшего сына. Она даже приезжала в школу с Пресняковым, чтобы принять участие в
«Ходим на собрания, принимаем участие во внеклассной жизни. Я и папа, Володя. У нас в прошлом году было внеклассное чтение. Нужно было принести книгу, зачитать любимый фрагмент и обсудить со всем классом. Это было так прикольно, класс, здорово. У нас прекрасный класс. Мы познакомились с родителями, очень хорошо общаемся.
А Ванечка ходит в батутную секцию и на плавание», поделилась звезда.
Многие были восхищены тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами.