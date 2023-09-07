Идеальный образ для мамы: 41-летняя Подольская в твидовом жакете и мини-юбке появилась на публике, козырнув стройностью

В Москве прошло мероприятие в честь дня рождения «Русского радио». Подольская вышла на красную дорожку в твидовом костюме с объемным жакетом и мини-юбкой. Лук дополнили белые колготки и остроносые туфли. Артистка сделала акцент на стройных ногах. У Натальи была аккуратная прическа. Она с улыбкой обющалась с прессой. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.

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