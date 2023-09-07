Ксения Бородина расстегнула комбинезон, обнажив свои «сочные» формы: сделала горячее селфи, забыв про падчи

Ксения Бородина уже давно строит карьеру на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее обращено много внимания. Ксения старается всегда выглядеть безупречно. После развода с Курбаном Омаровым она также стала регулярно заниматься спортом. Ведущая «Дома-2» не перестает хвастаться тем, как выглядит в свои 40 лет. Также она не раз намекала, что не одинока.
На этот раз Бородина решила позаниматься спортом. Порой она делает упражнения прямо дома. В своей гардеробной телеведущая захотела сделать горячее селфи. Она расстегнула комбинезон, продемонстрировав свои прелести. Спортивный лифчик не скрыл напряженные ореолы. Бородина была без макияжа, но забыла убрать падчи, которые покрыли половину лицу.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие посчитали, что Ксения случайно выложила кадр. Другие восхитились ее фигурой. «Какая шикарная», «Вот это формы», «А для кого такое фото?», «Чем старше, чем больше падчи», «Как это странно выглядит, неловко за нее», «Постройнела», — стали писать подписчики.