Ксения Бородина расстегнула комбинезон, обнажив свои «сочные» формы: сделала горячее селфи, забыв про падчи

На этот раз Бородина решила позаниматься спортом. Порой она делает упражнения прямо дома. В своей гардеробной телеведущая захотела сделать горячее селфи. Она расстегнула комбинезон, продемонстрировав свои прелести. Спортивный лифчик не скрыл напряженные ореолы. Бородина была без макияжа, но забыла убрать падчи, которые покрыли половину лицу.

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