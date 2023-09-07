«Я мечтаю стать бабушкой»: Успенская появилась на публике с дочкой, намекнув на скорое пополнение в семье — Татьяна прикрыла живот

Не так давно Любовь Залмановна признавалась, что у ее дочки Татьяны Плаксиной все хорошо в личной жизни. При этом она заверяла, что у ее наследницы еще и плотный график. Но 7 сентября они появились на праздновании дня рождения «Русского радио». Успенская предстала в костюме с мини-шортами. Она подчеркнула фигуру. Ее 33-летняя наследница тоже выбрала мини, но прикрыла живот вязаной блузкой. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.

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