«Я мечтаю стать бабушкой»: Успенская появилась на публике с дочкой, намекнув на скорое пополнение в семье — Татьяна прикрыла живот

Любовь Успенская выступает на сцене больше 35 лет. Она является одной из самых известных исполнительниц русских романсов и шансона. При этом артистка не боится экспериментировать с музыкой и образами. В 69 лет она носит кроткие платья и боди. Певица делает все, чтобы молодо выглядеть. При этом звезда не скрывает, что готова стать бабушкой.
Не так давно Любовь Залмановна признавалась, что у ее дочки Татьяны Плаксиной все хорошо в личной жизни. При этом она заверяла, что у ее наследницы еще и плотный график. Но 7 сентября они появились на праздновании дня рождения «Русского радио». Успенская предстала в костюме с мини-шортами. Она подчеркнула фигуру. Ее 33-летняя наследница тоже выбрала мини, но прикрыла живот вязаной блузкой. Среди гостей был корреспондент Teleprogramma.pro.
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Успенская была в хорошем настроении. Она позировала вместе с наследницей. В какой-то момент певица намекнула, что в семье скоро может произойти пополнение.
«Я мечтаю стать бабушкой», — заявила с улыбкой звезда.
Ее спросили, как скоро ожидать такой радости. В ответ певица показала на живот своей дочки.
«Возможно, раньше чем через девять месяцев», — сказала загадочно Любовь Залмановна.
Татьяна предпочла промолчать. А всем гостям пришлось гадать, пошутила артистка или действительно скоро дочка подарит ей внук или внучку.