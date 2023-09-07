Мария Горбань в мокром купальнике блеснула своими «сдобными» формами: с упругих ягодиц струится водичка — горячо

Мария Горбань снимается в кино. Многие ее знают по роли жены Дмитрия Нагиева в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». Но в обычной жизни она счастлива в браке с фотографом Кириллом Зоткиным. Актриса подарила ему сына Нилана. А от первого брака у нее есть дочка Стефания. Звезда любит отдыхать на Шри-Ланке, но этой осенью она улетела в Турцию.
На этот раз Горбань поделилась пляжными кадрами. Она поплавала в море в алом купальнике. Муж заснял актрису, когда она поднималась на борт яхты. Блондинка блеснула своей точеной фигурой в откровенном монокини. Она продемонстрирова женственные изгибы фигуры. Мария показала, как с ее упругих ягодиц стекают струйки воды.
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«Приятно с помощью музыки возвращаться в любимые моменты… Это может быть крошечный миг, либо целый отрезок жизни, связанный с определённой песней», – заявила звезда.
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Ее осыпали комплиментами. Горбань впечатлила народ своими формами. «Шикарная женщина», «Горяченькая Машенька», "«Просто идеальная», «До чего хороша», «Стильный купальник», — стали писать в Сети.