Мария Горбань в мокром купальнике блеснула своими «сдобными» формами: с упругих ягодиц струится водичка — горячо

На этот раз Горбань поделилась пляжными кадрами. Она поплавала в море в алом купальнике. Муж заснял актрису, когда она поднималась на борт яхты. Блондинка блеснула своей точеной фигурой в откровенном монокини. Она продемонстрирова женственные изгибы фигуры. Мария показала, как с ее упругих ягодиц стекают струйки воды.

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