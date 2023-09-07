Лебединый стан: Самбурская в элегантном платье с розами козырнула точеной фигурой на публике — талия с ладошку

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. В ее копилке есть роли в картинах «Универ», «Патриот», «Беспринципные». Актриса никогда не скрывала колкий характер. При этом она регулярно работает над фигурой. Ей удалось похудеть и превратить тело в спортивный эталон. 7 сентября артистка появилась на праздновании дня рождения «Русского радио».
На этот раз Самбурская отказалась от провокационных образов. Она предстала в черном платье в пол с узором из алых роз. Драматический наряд поддержала прическа с голливудской волной. Платье с акцентом на плечах и талии подчеркнуло ее тонкий стал. Настасья кокетливо улыбалась, позируя на красной дорожке. Среди гостей был корреспондет Teleprogramma.pro.
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Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что ее фигуре позавидуют даже модели, так как талия стал просто осиной. Настасья ранее признавалась, что пересмотрела рацион питания. Подруги удивляются тому, какая у нее сила воли. Ко всему прочему, звезда ежедневно тренируется. Зато когда она выходит петь на сцену в вечерних платьях, то выглядит неотразимо.