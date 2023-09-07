Лебединый стан: Самбурская в элегантном платье с розами козырнула точеной фигурой на публике — талия с ладошку

На этот раз Самбурская отказалась от провокационных образов. Она предстала в черном платье в пол с узором из алых роз. Драматический наряд поддержала прическа с голливудской волной. Платье с акцентом на плечах и талии подчеркнуло ее тонкий стал. Настасья кокетливо улыбалась, позируя на красной дорожке. Среди гостей был корреспондет Teleprogramma.pro.

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