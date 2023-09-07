Рудова в мини-бикини сразила людей: под водой проплыла словно русалка, обнажив свои «спелые булочки»

Наталья Рудова уже давно стала известной. Она больше 10 лет снимается в кино. Блондинка не раз представала перед камерой без одежды. В 40 лет она прикладывает усилия, чтобы быть в форме. Недавно актриса улетела в Турцию, где провела несколько дней. Она красовалась в купальнике и носила легкие платья, которые едва прикрывали ее достоинства.
Накануне Наталья вернулась в Москву, но она решила выложить видео, которое было снято на курорте. Актриса в бикини поплавала с ластами под водой. Она изгибалась, пытаясь достичь кораллов. Блондинка обнажила свои упругие ягодицы и другие прелести фигуры. Рудова грациозно двигалась в воде.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Как же красиво!», «Какой шикарный рилс, я аж рот открыла», «Вау, прям русалка», «Просто сказочно», «Фигура смотрится еще роскошнее», «Это изумляет», — стали писать подписчики.