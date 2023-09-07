Рудова в мини-бикини сразила людей: под водой проплыла словно русалка, обнажив свои «спелые булочки»

Накануне Наталья вернулась в Москву, но она решила выложить видео, которое было снято на курорте. Актриса в бикини поплавала с ластами под водой. Она изгибалась, пытаясь достичь кораллов. Блондинка обнажила свои упругие ягодицы и другие прелести фигуры. Рудова грациозно двигалась в воде.

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