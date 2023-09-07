Борьба за наследство Вячеслава Зайцева: модельер не успел написать завещание на внучку — имущество получит чужой человек

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года. С момента этого печального события прошло уже четыре месяца, а родственники и близкие модельера до сих пор не могут поделить его многомиллионное наследство.

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Дело в том, что кутюрье не успел составить завещание. По словам его помощника Николая Головина, Вячеслав Михайлович хотел все оставить своей внучке Марусе. Он собирался заняться этим вопросом за три дня до смерти. Но, увы, так и не доехал до нотариуса.

Сейчас на имущество Зайцева претендует его сын Егор, который практически не общался с отцом в последние годы. Он по закону является наследником первой очереди, поэтому имеет все шансы.

Кроме того, в числе возможных наследников манекенщик Эдуард Кривенко, а также друг и коллега модельера Александр Романов. Имя последнего претендента всплыло не так давно на передаче «Малахов».