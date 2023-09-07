«В день знакомства сказала: «Думала, ты меня ненавидишь»: Гарик Харламов стал зятем Ларисы Гузеевой

Примечательно, что Харламов сыграл зятя Гузеевой. Комик не стал утаивать, что актриса его покорила. Она оказалось очень милой и веселой. Резидент Comedy Club переживал, что она будет на него злится, но этого не произошло.

Ведущая шоу про любовь тоже изменила свое мнение. Раньше она считала, что шоумен смеется над ней из-за личной неприязни.

«В первый день знакомства Лариса Андреевна сказала мне: „Я думала, ты меня ненавидишь“. Я же ответил: „Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?“ Так и начали работать, было весело, в итоге получился очень крутой эксперимент», — поделился Гарик.

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По словам юмориста, в фильме будут показаны непростые отношения между родственниками, которые не хотят уступать друг другу. И особенно яркой будет линия общения зять-теща. Харламов отметил, что в менталитете русских людей заложена способность относиться с юмором ко всем критическим ситуациям, пишет rbc.ru.

В картине также снялись: Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие актеры.