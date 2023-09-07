Савельева засняла, как Сафонов играет в аэрохоккей со своими четырехлетним сыном: Леон уже такой большой

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица призналась, что ей нравится наблюдать за такой картиной, когда муж уделяет время малышу.

Саша Савельева уже давно стала известной певицей. Она покинула группу «Фабрика», когда была беременна. Артистка не скрывает, что долго не могла завести ребенка с мужем Кириллом Сафоновым. Ко всему прочему, роды были сложными. Но теперь для супругов сын Леон является главной отрадой. Они возят его в Израиль, где живет их родня. 

На этот раз Савельева поделилась трогательными кадрами. Она решила заснять, как Сафонов играет со своим четырехлетним сыном в аэрохоккей. Актер радовался, когда смог забить гол. А Леон давал папе отпор. Мальчик заметно подрос за лето. Певица старается регулярно делать ему модную стрижку. 

«Какая прекрасная картина», — заявила Саша.

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Поклонники восхитились тем, какой Кирилл хороший папа. Многие отметили, что сын пары стал уже совсем большим. «Как круто», «Это лучшее время», «Классный такой», «Он, наверное, пошел в отца», — стали писать подписчики. Напомним, что Савельева не показывает лицо наследника, так как хочет, чтобы он сам проявил такое желание.

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