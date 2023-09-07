Савельева засняла, как Сафонов играет в аэрохоккей со своими четырехлетним сыном: Леон уже такой большой

На этот раз Савельева поделилась трогательными кадрами. Она решила заснять, как Сафонов играет со своим четырехлетним сыном в аэрохоккей. Актер радовался, когда смог забить гол. А Леон давал папе отпор. Мальчик заметно подрос за лето. Певица старается регулярно делать ему модную стрижку.

«Какая прекрасная картина», — заявила Саша.

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