Савельева засняла, как Сафонов играет в аэрохоккей со своими четырехлетним сыном: Леон уже такой большой

Саша Савельева уже давно стала известной певицей. Она покинула группу «Фабрика», когда была беременна. Артистка не скрывает, что долго не могла завести ребенка с мужем Кириллом Сафоновым. Ко всему прочему, роды были сложными. Но теперь для супругов сын Леон является главной отрадой. Они возят его в Израиль, где живет их родня.
На этот раз Савельева поделилась трогательными кадрами. Она решила заснять, как Сафонов играет со своим четырехлетним сыном в аэрохоккей. Актер радовался, когда смог забить гол. А Леон давал папе отпор. Мальчик заметно подрос за лето. Певица старается регулярно делать ему модную стрижку.
«Какая прекрасная картина», — заявила Саша.
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Поклонники восхитились тем, какой Кирилл хороший папа. Многие отметили, что сын пары стал уже совсем большим. «Как круто», «Это лучшее время», «Классный такой», «Он, наверное, пошел в отца», — стали писать подписчики. Напомним, что Савельева не показывает лицо наследника, так как хочет, чтобы он сам проявил такое желание.