Нюша снялась топлес, обнажив свои манкие округлости фигуры — будоражущий вид лишил народ дара речи

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она частая гостья на премиях. Певица долгое время выступала на сцене, но потом сделала перерыв. Она родила дочку Серафиму-Симбу, а спустя несколько лет на свет появился сын Саффрон. Однако в этом году артистка не только вернулась на сцену, но и вернулась в форму. Она прикладывает усилия, чтобы снова выглядеть стройной.
На этот раз Нюша приняла участие в пикантной фотосессии. Она решилась предстать топлесс. Певица была с мокрыми волосами ярким макияжем. Она обнажила свою округлую грудь. Артистка добавила шика, надев золотые украшения. Она без стеснения позировала перед камерой в чем мать родила.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Нюша. Многие отметили, что она постройнела. Другие осудили звезду за такие откровенные кадры. «Ух ты, какая горячая! Боюсь обжечься, глядя на это фото», «Ого, какая красивая», «Да, восстанавливать самооценку сложно», «Зачем все это? Ужас», «Вот это мать», — стали писать в Сети.