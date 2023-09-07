«Совсем не верится, что тебе уже 17!»: Алсу предстала со своей повзрослевшей дочкой Сафиной — копия отца

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица показала фото, сделанное недавно во время поездки в ее родную деревню. Звезда поздравила старшую наследницу с днем рождения.

Алсуу же давно стала популярной исполнительницей. Она больше 20 лет выступает на сцене. При этом поклонники не перестают восхищаться тем, что артистка выглядит очень молодо и держит себя в форме. При этом у нее трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Недавно артистка свозила их в родную деревню в Башкирии. А вот отпуск они провели в Лондоне. 

7 сентября Алсу выложила фото со старшей наследницей. Они запечатлелись возле поля подсолнухов. Певица была в струящемся платье с принтом и шляпке. А вот Сафина красовалась в белом сарафане с рюшами и рисунком в виде сердечек. Артистка поздравила ее с днем рождения. 

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Алсу с дочкой. Фото: соцсети звезды

«С днем рождения, Сафинчик. Совсем не верится, что тебе уже 17! Помню как вчера нашу первую счастливую встречу.

Я безмерно благодарна Всевышнему за тебя! Мои подписчики часто пишут под твоими фото, даже не зная тебя лично, что ты очень благородный, чистый и добрый человечек, и они абсолютно правы.

Ты правда наше солнышко и настоящий подарок судьбы. Светлая, нежная, честная, бескорыстная, умная, трудолюбивая, терпеливая и очень мудрая красавица. Хочу, чтобы ты была очень счастливой», – написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Алсу можно спутать и назвать сестрой Сафины. Другие поразились тому, как именинница похожа на отца.

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