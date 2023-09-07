«Совсем не верится, что тебе уже 17!»: Алсу предстала со своей повзрослевшей дочкой Сафиной — копия отца

«С днем рождения, Сафинчик. Совсем не верится, что тебе уже 17! Помню как вчера нашу первую счастливую встречу.

Я безмерно благодарна Всевышнему за тебя! Мои подписчики часто пишут под твоими фото, даже не зная тебя лично, что ты очень благородный, чистый и добрый человечек, и они абсолютно правы.

Ты правда наше солнышко и настоящий подарок судьбы. Светлая, нежная, честная, бескорыстная, умная, трудолюбивая, терпеливая и очень мудрая красавица. Хочу, чтобы ты была очень счастливой», – написала звезда.