«Совсем не верится, что тебе уже 17!»: Алсу предстала со своей повзрослевшей дочкой Сафиной — копия отца

Алсуу же давно стала популярной исполнительницей. Она больше 20 лет выступает на сцене. При этом поклонники не перестают восхищаться тем, что артистка выглядит очень молодо и держит себя в форме. При этом у нее трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль. Недавно артистка свозила их в родную деревню в Башкирии. А вот отпуск они провели в Лондоне.
7 сентября Алсу выложила фото со старшей наследницей. Они запечатлелись возле поля подсолнухов. Певица была в струящемся платье с принтом и шляпке. А вот Сафина красовалась в белом сарафане с рюшами и рисунком в виде сердечек. Артистка поздравила ее с днем рождения.
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Алсу с дочкой. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения, Сафинчик. Совсем не верится, что тебе уже 17! Помню как вчера нашу первую счастливую встречу.
Я безмерно благодарна Всевышнему за тебя! Мои подписчики часто пишут под твоими фото, даже не зная тебя лично, что ты очень благородный, чистый и добрый человечек, и они абсолютно правы.
Ты правда наше солнышко и настоящий подарок судьбы. Светлая, нежная, честная, бескорыстная, умная, трудолюбивая, терпеливая и очень мудрая красавица. Хочу, чтобы ты была очень счастливой», – написала звезда.
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Алсу можно спутать и назвать сестрой Сафины. Другие поразились тому, как именинница похожа на отца.