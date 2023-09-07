«Доброе — это когда вот так»: Клава Кока встретила утро в постели с таинственным бойфрендом — любовь

На этот раз Клава решила подразнить фанатов, которые начали смотреть проект. Имя своего избранника она не раскрывает. Его лицо певица также прячет. Однако утром 7 сентября она запечатлелась с ним в постели. Тем самым артистка дала понять, что у них все серьезно. Кока переплелась руками и ногами со своим возлюбленным.

«Доброе — это когда вот так!» — заявила она.

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