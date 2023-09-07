«Доброе — это когда вот так»: Клава Кока встретила утро в постели с таинственным бойфрендом — любовь

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она выпускает новые песни и клипы. Блондинка за несколько лет стала популярной персоной. Теперь певица все чаще предстает в новых шоу. Она любит наряжаться в женственные и яркие наряды. Два года звезда страдала, что у нее нет второй половинки. Но на этот раз она встретила любовь на шоу «Сердце Клавы».
На этот раз Клава решила подразнить фанатов, которые начали смотреть проект. Имя своего избранника она не раскрывает. Его лицо певица также прячет. Однако утром 7 сентября она запечатлелась с ним в постели. Тем самым артистка дала понять, что у них все серьезно. Кока переплелась руками и ногами со своим возлюбленным.
«Доброе — это когда вот так!» — заявила она.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На этот раз Клава призналась, что ее маме приглянулся на шоу Даниил. Она оценила его оду. Но пока певица не рассказала, совпали ли у нее вкусы с родительницей. Поклонники рады тому, что артистка обрела счастье, которое так долго ждала.