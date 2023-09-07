«Верхняя губа наполовину не двигается»: Виктория Боня показала свое лицо спустя 12 дней после дорогостоящей пластики

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она регулярно появляется на публике, а вот ведет передачи уже крайне редко. Чаще всего экс-участница «Дома-2» посещает красные дорожки, участвует в фотосессиях и роскошных вечеринках. На этот раз ей захотелось омолодиться. Ради пластики лица звезда поехала в хирургу, который работал с моделью Кайли Дженнер, в Лос-Анджелес.
На этот раз Боня захотела сделать лисьи гладки, а также улучшить овал лица. А вот ринопластику она делать не стала. Хотя поклонники считают, что ее нос стал аккуратнее. Первое время светская львица прятала опухшее лицо. А 7 сентября уже отправилась гулять по городу. Но она надела широкие солнцезащитные очки. Виктория призналась, что пока результат сложно оценить.
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«День 12 после операции. Губы пока еще огромные, верхняя губа наполовину не двигается, до полного восстановления чувствительности должно пройти 3/4 месяца. Но оно того будет стоить. Один раз отмучиться и потом забыть вообще про неудобства!» – пояснила Боня.
Поклонники считают, что она зря легла под нож. На кадрах, которые были сделаны до операции, она выглядит молодо для 43 лет. Более того, звезда находится в отличной форме. А вот врачи предупреждают, что такая пластика всегда риск, так как нельзя исключить инфекции и другие осложнения.