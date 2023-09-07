«Верхняя губа наполовину не двигается»: Виктория Боня показала свое лицо спустя 12 дней после дорогостоящей пластики

На этот раз Боня захотела сделать лисьи гладки, а также улучшить овал лица. А вот ринопластику она делать не стала. Хотя поклонники считают, что ее нос стал аккуратнее. Первое время светская львица прятала опухшее лицо. А 7 сентября уже отправилась гулять по городу. Но она надела широкие солнцезащитные очки. Виктория призналась, что пока результат сложно оценить.

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