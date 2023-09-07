Брутян показала, как с утра понежилась с крохой-сыном Прилучного: массаж лица пяточками, поцелуи пухлых ножек

На этот раз Зепюр решила выложить умилительное видео. С самого утра она понежилась с крохой. На кадрах мальчик дрыгает пухлыми ножками. Актриса подставляла ему лицо, целовала пятки и улыбалась. Примечательно, что жена Прилучного была без макияжа. Лицо сына пара пока скрывает.

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