Брутян показала, как с утра понежилась с крохой-сыном Прилучного: массаж лица пяточками, поцелуи пухлых ножек

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Она стала одной из тех, кто снимается в сериалах и играет в театре. Но в 2022 году актриса сыграла свадьбу с Павлом Прилучным. Они стали вместе выходить в свет. А в этом году у пары родился сын Микаэль. Артист окутал жену заботой и вниманием. Недавно они ездили на Мальдивы, а теперь избранница звезды заботится о ребенке и ведет домашнее хозяйство.
На этот раз Зепюр решила выложить умилительное видео. С самого утра она понежилась с крохой. На кадрах мальчик дрыгает пухлыми ножками. Актриса подставляла ему лицо, целовала пятки и улыбалась. Примечательно, что жена Прилучного была без макияжа. Лицо сына пара пока скрывает.
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«Утренний массаж лица», — написала звезда.
Поклонники были очарованы кадрами. Многие отметили, что так выглядит материнская любовь. «Самый сладкий малыш на свете», «Сладкие ножки», «Булочка, пончик, карамелька», «Так и веет любовью», «Немного неэстетично», «Зачем такое снимать?», «Брутян стала домохозяйкой за год», — стали писать в Сети.