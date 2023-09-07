Екатерина Стриженова с мужем не смогла сдержать слез на крещении американских внуков: маленькие рыжие пупсы (фото)

Екатерина Стриженова много лет работает на телевидении. Она многим знакома по шоу «Доброе утро» и «Время покажет». Обычно артистка с радостью нянчится с внуком Петром, которому пять лет. А недавно она огорошила всех радостной новостью. Ее дочка Анастасия родила двойню в США. Звезда сразу туда приехала, чтобы подержать внуков на руках.
«Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие!» – умилялась Екатерина.
Она призналась, что ранее в их семье не было двойни, поэтому они будут учиться справляться с малышами. А 6 сентября телеведущая вместе со своим мужем Александром приняла участие в таинстве крещения внуков. В соцсети счастливая бабушка выложила фото, на котором предстала в храме в белом наряде и платке. Она держала одного и мальчиков на руках. А второго взял ее супруг. Стриженова не смогла сдержать слез, так как это одно из важных событий в жизни крох.
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Екатерина Стриженова и Александр Стриженов с внуками. Фото: соцсети звезды
«Знакомьтесь, два новых христианина - Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения-пусть Ангел Хранитель всегда будет рядом!» – написала звезда.
Также старшая дочка телеведущей и ее муж Петр Грищенко больше не скрывают лица малышей. Екатерина даже запечатлелась со своим старшим внуком, который тоже был в церкви. Поклонники и друзья поздравили их с важным событием.
«Наши любимые мальчики», — заявила Елена Малышева. «Кать, не могу сдержаться. Это опять копии Саши. Мощная Стриженовская генетика. Чудесные все!», «Какая прелесть! Катя, вы как ангел!», «Рыжики», — стали писать в Сети.
Екатерина Стриженова с внуками. Фото: соцсети звезды