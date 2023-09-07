Екатерина Стриженова с мужем не смогла сдержать слез на крещении американских внуков: маленькие рыжие пупсы (фото)

«Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие!» – умилялась Екатерина.

Она призналась, что ранее в их семье не было двойни, поэтому они будут учиться справляться с малышами. А 6 сентября телеведущая вместе со своим мужем Александром приняла участие в таинстве крещения внуков. В соцсети счастливая бабушка выложила фото, на котором предстала в храме в белом наряде и платке. Она держала одного и мальчиков на руках. А второго взял ее супруг. Стриженова не смогла сдержать слез, так как это одно из важных событий в жизни крох.

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