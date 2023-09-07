Аль Пачино опять свободен: молодая любовница бросила актера и прихватила с собой их общего ребенка

Несмотря на почтенный возраст, Аль Пачино не перестает удивлять фанатов. В начале 2023 года стало известно о том, что его 29-летняя любовница Нур Альфаллах ждет ребенка.

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В тот момент 83-летний Пачино не поверил, что он имеет отношение к этой беременности. Так как, по словам актера, у него есть определенные проблемы со здоровьем. Однако тест-ДНК расставил все по своим местам. Сомнений не осталось. Аль Пачино стал отцом в четвертый раз.

После рождения наследника, которого назвали Романом, Пачино был несказанно счастлив. Он восстановил связь со своей молодой подругой. Но идиллия не продлилась долго. Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Нур Альфаллах бросила пожилого любовника и забрала с собой их трехмесячного сына.

На данный момент известно, что Нур подала заявление в суд: она требует единоличной опеки над ребенком. При этом женщина не против общения сына с отцом, предполагается, что Аль будет видеться с мальчиком в строго оговоренное время.

Помимо этого, Альфаллах потребовала взыскать с актера все судебные издержки. А вот размер алиментов не обозначила. Возможно, девушка еще не определилась с тем, сколько ей нужно денег на воспитание сына.