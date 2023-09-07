Экс-возлюбленная Шаляпина призналась, что рассталась с ним из-за криминала: «Сейчас мне грозит опасность»

Прохор Шаляпин давно прославился не только как певец и участник «Фабрики звезд», но и как любитель дам постарше. Он был в браке с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной, а также играл свадьбу с миллионершей из Канады Татьяной-Клаудиа Дэвис, но вскоре после бракосочетаия она умерла.
Не так давно артист стал встречаться с молодой избранницей Ольгой Сан. Они вместе путешествовали. Но в последнее время певец снова стал выходить в свет в одиночестве и даже заявил, что свободен.
Журналисты смогли связаться со светской львицей. Она подтвердила, что вынуждена была разорваться отношения с Прохором. Ольга отметила, что это вынужденный поступок, так как ей угрожает опасность. Ко всему прочему, у нее возникли семейные проблемы. В феврале этого года у нее умер отец Сергей Бутов. Она не раскрывать причину трагедии.
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«Все, что говорит Прохор — это абсолютнейшая правда. Из-за того, что все мои время и силы отнимает расследование смерти папы в Ставрополе, я вынуждена была уехать сюда — в место, где я родилась и где похоронен мой папочка.
Вместе с сестрой мы пытаемся добиться справедливости от местных органов власти. Мы боремся с папиной женой и ее юристами. Я просто банально не имею сейчас возможности даже увидеться с Прошенькой. Он не понимает, почему я не могу быть с ним рядом, сердится и очень грустит», – пояснила Сан.
Прохор Шаляпин и Ольга Сан. Фото: соцсети звезды
Пока Ольга признается, что ситуация не очень хорошая. Ей могут навредить опасные люди. Также светская львица узнала, что после смерти ее папы были проведены незаконные действия с его имуществом. Поэтому ей пришлось обратиться в полиции. На данный момент Следственный комитет Ставрополя ведет расследование кончины ее отца.
«Сейчас грозит опасность мне и моей сестре. Я столкнулась с жутчайшими людьми. Не могу еще и Прохора подставлять. Мне действительно пока лучше ни с кем не встречаться. Я поставила на паузу все свои личные отношения», — пояснила Сан, пишет «СтарХит».
Напомним, что Шаляпина на днях видели на премьере с другой бывшей возлюбленной Анной Калашниковой. В свое время они расстались из-за скандала, когда певец узнал, что она родила ребенка не от него.