Экс-возлюбленная Шаляпина призналась, что рассталась с ним из-за криминала: «Сейчас мне грозит опасность»

Прохор Шаляпин давно прославился не только как певец и участник «Фабрики звезд», но и как любитель дам постарше. Он был в браке с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной, а также играл свадьбу с миллионершей из Канады Татьяной-Клаудиа Дэвис, но вскоре после бракосочетаия она умерла.

Не так давно артист стал встречаться с молодой избранницей Ольгой Сан. Они вместе путешествовали. Но в последнее время певец снова стал выходить в свет в одиночестве и даже заявил, что свободен.