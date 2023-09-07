«Он маленький, лучше бы мне такое»: Жеребкин впервые рассказал о тяжелой болезни сына

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин на шоу НТВ «Секрет на миллион» раскрыл несколько семейных тайн. Он не скрыл, что в молодости был алкоголиком. Из-за чего разошелся с первой женой и навсегда испортил отношения с двумя детьми от нее.

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Второй брак оказался более счастливым. Он бросил пить и женился на своей поклоннице, которая родила ему еще четверых детей.

Однако беда пришла откуда не ждали. Одному из сыновей в три годика поставили диагноз «сахарный диабет 1 типа», который не лечится.

«Он маленький, лучше бы мне такое», – сказал на шоу Жеребкин.

Почти вся жизнь музыканта теперь посвящена заботе о больном ребенке, Вячеслав все время пытается облегчить состояние наследника. Но в переживаниях о сыне певец совсем забыл про себя.

Сотрудники НТВ устроили Жеребкину медицинское обследование, которое выявило у него серьезное заболевание. От него вероятен даже летальный исход. Пока этот диагноз решили хранить в секрете.