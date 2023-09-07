Васильев — о безвкусных нарядах Милявской: «Была в теле! Эффект колбасы»

Александр Васильев не смог сдержать эмоций, комментируя наряды и звездный гардероб Лолиты Милявской. Историк моды сразу дал понять, что артистка одевалась весьма и весьма броско, но при этом большинство ее нарядов были безвкусными.
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Лолита Милявская стала одеваться более элегантно. Фото: Global Look Press
«Я считаю, что между женщиной и ее платьем должна быть дистанция. А Лола была в теле и очень любила себя обтягивать. Это создавало эффект микояновской колбасы. Но с тех пор она реально очень сильно похудела, и перестала носить обтягивающие вещи. Совет пошел», - говорил Александр Васильев в YouTube-проекте «Легенда».