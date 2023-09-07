Васильев — о безвкусных нарядах Милявской: «Была в теле! Эффект колбасы»

Александр Васильев не смог сдержать эмоций, комментируя наряды и звездный гардероб Лолиты Милявской. Историк моды сразу дал понять, что артистка одевалась весьма и весьма броско, но при этом большинство ее нарядов были безвкусными.

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