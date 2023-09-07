Экстравагантное декольте, роскошное белое платье и фата: звезда «Дома-2» Олеся Малибу вышла замуж за бизнесмена — первое фото

Олеся Малибу с мужем. Фото: личный архив

Эффектная красотка представила поклонникам новоиспеченного мужа.

Олеся Малибу, которая известна широкой публике благодаря проекту «Дом-2», вышла замуж. Избранником красотки стал некий бизнесмен по имени Артемий. Конечно же, не обошлось без нарядного свадебного платья, фаты и других атрибутов. Из необычного: экстравагантное декольте невесты, которое едва прикрывало пышный бюст Олеси Малибу.

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Олеся Малибу в свадебном платье. Фото: личный архив

Олеся Малибу с мужем Артемием. Фото: личный архив

Со своим возлюбленным Олеся Малибу расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. На торжестве присутствовали только самые близкие друзья. Как оказалось, жених на целых 19 лет старше своей нареченной. 

«Как только мы начали встречаться, я ему поставила условия. Сказала, чтобы он мне не изменял, не снимал себе женщин. Я этого терпеть не буду. Он клянется и божится, что такого не будет», — заявила Олеся Малибу.

По материалам Prozvezd

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