Экстравагантное декольте, роскошное белое платье и фата: звезда «Дома-2» Олеся Малибу вышла замуж за бизнесмена — первое фото

Олеся Малибу, которая известна широкой публике благодаря проекту «Дом-2», вышла замуж. Избранником красотки стал некий бизнесмен по имени Артемий. Конечно же, не обошлось без нарядного свадебного платья, фаты и других атрибутов. Из необычного: экстравагантное декольте невесты, которое едва прикрывало пышный бюст Олеси Малибу.

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