«Что с ней? Мешки под глазами взбухли»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева — народ ахнул

Алла Пугачева неприятно удивила фанатов: на свежем фото с шоуменом Максимом Галкиным* певица предстала за границей. Поклонники едва узнали артистку: глаза Примадонны взбухли, как будто она страдает от отеков, веки и область под глазами вздулась. Похоже, что певица не стала фотошопить свое фото, представ на публике во всей красе.

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