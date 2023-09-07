«Что с ней? Мешки под глазами взбухли»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева — народ ахнул

Алла Пугачева неприятно удивила фанатов: на свежем фото с шоуменом Максимом Галкиным* певица предстала за границей. Поклонники едва узнали артистку: глаза Примадонны взбухли, как будто она страдает от отеков, веки и область под глазами вздулась. Похоже, что певица не стала фотошопить свое фото, представ на публике во всей красе.
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Алла Пугачева с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети
Поклонники уже бьют тревогу, задаваясь вопросом, уж не заболела ли Примадонна. Ее вид озаботил подписчиков юмориста.
«Что с ней? Мешки под глазами взбухли», «Выглядит на свой возраст, что вы хотели», «Удивилась! То без морщин ее показывают, то с такими валиками на скулах», «Как будто ночи не спит! Недосыпает», «Опухло лицо! Отеки сплошные», — обсуждают фото певицы на фан-страничке.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.