«Земфира* поссорилась с Ренатой»: Кушанашвили сообщил, что певица и актриса больше не подруги

Певица Земфира* и актриса Рената Литвинова, судя по всему, больше не подруги. Об этом заявил звездный обозреватель Отар Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково». Причиной, по которой звезды даже отписались друг от друга в соцсетях, стала ссора.

«Земфира* из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?!» - порассуждал Кушанашвили. И припомнил казахстанский треш исполнительницы: «Земфира*, с людьми веди себя по-людски, блин! Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту».

Правда, что именно спровоцировало ссору, неизвестно. Возможно, это скандал у Земфиры* в Казахстане. Напомним, там исполнительница хита «До свидания» устроила погром в гримерке: после нее и ее коллектива в помещении будто Мамай прошел, то, что было на столе, оказалось на полу вместо со скатертью.

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Скандал вышел грандиозный, сама артистка потом оскорбила жителей этой страны, а местный организатор концерта певицы не стала скрывать, как все было некрасиво со стороны суперстар.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.