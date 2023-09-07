Загорающая Туктамышева изогнулась на яхте, сверкнув упругими бедрами: «Сказали принять естественную позу»

Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Звезда спорта в Сочи.

Фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает совмещать приятное с полезным в Сочи. На черноморский курорт спортсменка уехала на целый месяц, чтобы работать в шоу Ильи Авербуха.

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У Туктамышевой много свободного времени остается между выступлениями, и его она использует на отдых. Накануне она снова отправилась на пляж, но теперь предпочла позагорать на яхте, отправившись в море с подругой.

На судне красотка устроила фотосессию и изящно возлежала, подставив солнышку свою фигуру в купальнике. «Когда сказали принять естественную позу», - подписала кадр фигуристка.

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