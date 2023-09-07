Экс-бойфренд Вали Карнавал появится в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»: и тут бывший

Российская версия популярного у соотечественников турецкого сериала «Постучись в мою дверь» уже наделала много шума. Сначала поклонники гадали, кто же будет играть главных героев. а теперь стало известно, что на экране появится бывший жених Вали Карнавал, блогер Саша Стоун (Александр Зарубин).

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Для Стоуна предложение сняться в столь громком проекте стало долгожданным. Он давно мечтал попасть в кино.

«Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил свое участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность», - рассказал начинающий актер.

Стоуну предстоит сыграть бывшего парня главной героини, которую сыграет актриса Лиана Гриба. Серканом Болатом, то есть на русский манер Сергеем Градским, станет Никита Волков.

По материалам сайта gazeta.ru