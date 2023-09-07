«Готов сдать ДНК-тест»: у двойняшек Аллы Пугачевой объявился другой отец

Алла Пугачева переехала в Израиль, обжилась в Кесарии и воспитывает двойняшек Гарри и Лизу Галкиных, которые скоро отметят 10-летний юбилей. Ребят изредка показывает в соцсетях глава семьи Максим Галкин*. Однако эту идиллию рискуют разбить новые слухи о том, что шоумен детям Примадонны вовсе не отец, а отчим.

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Экс-фаворит Аллы Пугачевой времен шоу «Фактор А» Сергей Савин рассказал, что Примадонна на самом деле предпочла его и даже не собиралась играть свадьбу с Галкиным*. Мужчина был вхож в дом легенды и ощутил к себе повышенное внимание с ее стороны. Отсюда и поползли слухи о его возможном отцовстве.

«Если слухи будут множиться, готов сдать ДНК-тест», — цитирует Савина сайта kp.ru.

Сами Галкин* и Пугачева пока не комментировали новую порцию слухов о себе. Глава семейства готовится к новому чесу по планете в надежде заработать, но его концерты стали отменять.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.