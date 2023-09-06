Рудова в кукольном платье блеснула своими шаровидными прелестями: пуговки не выдержали, а лифчика не оказалось

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она активно снимается в сериалах и фильмах. Блондинка порой предстает на публике в смелых нарядах. В 40 лет она активно занимается спортом, чтобы быть в форме. Актриса не стесняется оголяться. А на днях она отдохнула на море с друзьями. Звезда загорала в смелом купальнике.
На новых кадрах Наталья красовалась на яхте. Она встретила вечер в белом кукольном платье. Волосы актрисы только начали высыхать. Она отказалась от лифчика и чуть не оконфузилась. Блондинка снимала себя на камеру, когда пуговка на декольте не выдержала. Рудова засветила свою упругую и шаровидную грудь, но не смутилась.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были сражены. Многие отметили, что Наталья лишила их сна. «Какая хорошенькая», «Сияет от счастья», «Грудь убегает», «Ох, близняшки загорают», «Декольте слишком открытое! Пуговка оторвалась», «Опять парней соблазняет», — стали писать в Сети.