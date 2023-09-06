Рудова в кукольном платье блеснула своими шаровидными прелестями: пуговки не выдержали, а лифчика не оказалось

На новых кадрах Наталья красовалась на яхте. Она встретила вечер в белом кукольном платье. Волосы актрисы только начали высыхать. Она отказалась от лифчика и чуть не оконфузилась. Блондинка снимала себя на камеру, когда пуговка на декольте не выдержала. Рудова засветила свою упругую и шаровидную грудь, но не смутилась.

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