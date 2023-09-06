«Капризничаем и кусаем все, что попадает в ручки»: Брутян рассказала, что переживает, сидя дома с крохой-сыном Прилучного

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Однако она пока не получила большой известности. О ней заговорили в 2022 году, когда актрисы вышла замуж за Павла Прилучного. Они первое время скрывали роман, но потом стали вместе выходить в свет. Теперь у пары уже растет сын Микаэль. Звезда сериала «Мажор» возил жену и малыша на Мальдивы. А теперь он работает, а вот его избранница еще находится в декрете.
На этот раз Брутян несколько дней не постила новых фото. Оказалось, что она просто погрузилась в домашние дела. 6 сентября актриса вышла на связь. В этот момент она варила борщ и ждала мужа с работы. Артистка похвасталась достижениями сына, который не дает ей выспаться.
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«Каждый день мне приходят от вас сообщения, что я пропала, что вы скучаете. Многие подозревают, что я на съемках, но нет. Я дома с малышом готовлю борщ для Паши», – пояснила Зепюр.
«Из новостей: у нас прорезываются зубки, немного капризничаем и кусаем все, что попадает в ручки, поэтому сейчас не особо до Интернета», – призналась она.
Зепюр Брутян готовит. Фото: соцсети звезды