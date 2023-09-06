«Капризничаем и кусаем все, что попадает в ручки»: Брутян рассказала, что переживает, сидя дома с крохой-сыном Прилучного

На этот раз Брутян несколько дней не постила новых фото. Оказалось, что она просто погрузилась в домашние дела. 6 сентября актриса вышла на связь. В этот момент она варила борщ и ждала мужа с работы. Артистка похвасталась достижениями сына, который не дает ей выспаться.

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