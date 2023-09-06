Агата Муцениеце в майке на голое тело засветила напряженные «вишенки»: без лифчика взбудоражила народ

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она успела покорить миллионы поклонников, когда снялась в таких картинах, как «Закрытая школа», «Честный развод», «Гражданский брак». Более того, она после развода с Павлом Прилучным получила роль в кабаре-театре. Артистка похудела и теперь то и дело красуется в полуобнаженном виде.
На этот раз Агата решила похвастаться обновками. Она примерила брюки и тонкую майку с необработанными краями. Актриса похвасталась глубокими вырезами. Она отказалась от лифчика, засветив свои прелести во всей красе. Муцениеце не стала прикрывать грудь с напряженными ореолами, чем сразила пользователей Сети.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Она получила сотни восторженных комментариев. «Ох, вот это мамочка», «Майка тут не главное», «А лифчики не носит по заветам Зиверт?», «Ну до чего красивая», «Прям бросаются в глаза ваши прелести», — стали писать в Сети.