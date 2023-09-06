Анна Седокова уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной персоной. Певица начала сольную карьеру, когда покинула группу «ВИА Гра». Но после этого ее фан-клуб стал только расти. Артистка обладает не только вокальными данными, но и эффектной фигурой. Она привыкла к тому, что мужчины всегда обращают на нее внимание.
На этот раз Анна проводит осенние дни в Майми. Она покрасовалась в алом бикини на пляже. Певица решила оголить свои сдобные округлости фигуры. Она не так давно постройнела, но все еще впечатляет видом своих бедер и декольте. Седокова решила полакомиться арбузом, который был нарезан в тарелку. Она поставила блюдо между ног.
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Анна Седокова. Фото: соцсети звезды
На этот раз фанаты были взбудоражены. Многие отметили, что Анна стала выглядеть еще привлекательнее. «Какая сочная цыпочка», «Просто красота», «Аппетитно тут все», «Очень сочный кадр», «Ох, сразу захотелось кушать», «Освежающая женщина», — прокомментировали пост подписчики.