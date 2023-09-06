«Два новых христианина»: Екатерина Стриженова предстала с мужем и внуками-близнецами в храме и озвучила их имена

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Напомним, о рождении внуков-близнецов Екатерина Стриженова сообщила в конце августа. Мамой вновь стала старшая дочка телезвезды и ее мужа Анастасия Стриженова, у которой есть старший сын Петя.