«Два новых христианина»: Екатерина Стриженова предстала с мужем и внуками-близнецами в храме и озвучила их имена

Известная телеведущая и актриса театра и кино Екатерина Стриженова поделилась прекрасной новостью. Состоялись крестины самых младших членов семьи — новорожденных внуков-близнецов Екатерины Стриженовой и ее мужа Александра.
В микроблоге Екатерина Стриженова поделилась снимком, на котором запечатлена с мужем. Счастливые бабушка и дедушка держат на руках младенцев. В подписи под фото Екатерина Стриженова рассекретила имена внуков-близнецов.
«Знакомьтесь, два новых христианина — Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения. Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом!» — написала звездная бабушка.
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Напомним, о рождении внуков-близнецов Екатерина Стриженова сообщила в конце августа. Мамой вновь стала старшая дочка телезвезды и ее мужа Анастасия Стриженова, у которой есть старший сын Петя.