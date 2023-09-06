Ванная комната с окном, плюшевые кровати: Муцениеце показала свой роскошный загородный дом с «косяками» на дизайнерской кухне

И в новом влоге Агата решила устроить румтур. Она продемонстрировала усадьбу, которая сделал из дерева и стекла. Актриса прошлась по территории, похвасталась зеркальными дверями скрытого типа. Она призналась, что именно двери в ее доме практически самое лучшее.

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