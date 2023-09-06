Ванная комната с окном, плюшевые кровати: Муцениеце показала свой роскошный загородный дом с «косяками» на дизайнерской кухне

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Актриса долгое время была в браке с Павлом Прилучным, но в 2020 году они развелись. Сначала она ютилась с двумя детьми в квартире в Москве. Но год назад звезда купила загородный дом и не так давно туда заехала.
И в новом влоге Агата решила устроить румтур. Она продемонстрировала усадьбу, которая сделал из дерева и стекла. Актриса прошлась по территории, похвасталась зеркальными дверями скрытого типа. Она призналась, что именно двери в ее доме практически самое лучшее.
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Агата Муцениеце. Фото: кадр из YouTube
Двухэжный дом Муцениеце покрасила в черном, сером и кремовых тонах. Она показала просторную гостиную с огромный диваном. Актриса была восхищены мебелью. Она также показала большой стол и восемь кресел. Там же расположена кухня, которая была выполнена в современном стиле, со встроенной техникой.
Однако Агата не стала утаивать, что дизайнер Наталья ее обманула и не только сделала кухню, в которой верхние шкафчики не открываются, так как дверцы стукаются о светильник, но и кинула ее на деньги.
Агата Муцениеце на кухне. Фото: кадр из YouTube
«Стройка, ремонт и дом — это всегда такие штуки. Всегда что-то идет не так, всегда обязательно бывают косяки», — отметила артистка.
Она напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а скупой платит дважды. Так это подруга для нее выбила бесплатные кровати. А вот когда дошло до кондиционеров и жалюзи, то этих вещей в доме не появилось, а дизайнер просто пропала.
Кухня с дефектом. Фото: кадр из YouTube
На втором этаже уже жилые комнаты. Сын Тимофей выбрал для себя серую плюшевую кровать. У него как раз пока нет жалюзи. Но Агата заверила, что все докупит, включая тумбы и комод.
А вот дочка Мия хочет у себя в спальне видеть шторы. У нее стоит широкая белая кровать. Все выполнено в современных тонах. На этаже есть санузел для детей.
Спальня Тимофея Прилучного. Фото: кадр из YouTube
Спальня Мии Прилучной. Фото: кадр из YouTube
А вот в своей спальне Муцениеце поставила мягкую кровать с плюшевой спинкой. От туда можно попасть в просторную гардеробную и личный санузел. В ее ванной комнате есть огромное окно и выход на террасу. Актриса поставила отдельно стоящую ванную. Артистка мечтала именно о такой ванной комнате.
В будущем она также хочет сделать баню. Территорию у дома звезда облагородила, сделав газон и дорожки.
Агата Муцениеце в ванной комнате. Фото: кадр из YouTube
Агата Муцениеце в гостевой комнате. Фото: кадр из YouTube