Валентин Юдашкин ушел из жизни в мае 2023 года. Для его семьи это стало большим ударом. Однако теперь вдова модельера старается все свободное время посвящать внукам. Дочка Галина давно стала мамой. Она растит троих детей: Аркадия, Анатолия и Агату Ариеллу. Летом они все отдохнули в США. А недавно наследница кутюрье привезла детей в Дубай, где ее сыновья пошли в школу.
На этот раз Галина решила поделиться кадрами с годовалой Агатой. Девочка очень быстро растет. Недавно она научилась ходить. Бизнесвумен подловила ее в квартире, когда кроха бегала и хлопала в ладошки. Внучка Юдашкина была в модном платье с принтом и рукавами-крыльями. Ее лук дополнили розовые туфельки. Малышка улыбалась. Ее волосы были собраны в хвостик.
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Агата Ариелла. Фото: соцсети звезды
Поклонники были очарованы малышкой. Многие считают, что она пошла в дедушку. «Ну что за кукла», «Ребенок очаровательный», «Просто нельзя налюбоваться», «Хорошая такая», «Дедушкина улыбка, а глаза мамины», «До чего красивая растет», «Валентин был бы рад, увидев ее такой счастливой», — стали писать подписчики.