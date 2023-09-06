На этот раз Галина решила поделиться кадрами с годовалой Агатой. Девочка очень быстро растет. Недавно она научилась ходить. Бизнесвумен подловила ее в квартире, когда кроха бегала и хлопала в ладошки. Внучка Юдашкина была в модном платье с принтом и рукавами-крыльями. Ее лук дополнили розовые туфельки. Малышка улыбалась. Ее волосы были собраны в хвостик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».