«Вот это ноги от ушей!»: Рудова в купальнике подверглась критике из-за фотошопа — сложно не заметить

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. В свои 40 лет актриса уже отметилась во многих фильмах и сериалах. Не раз она снималась в откровенных сценах. Блондинка прикладывает усилия, чтобы быть в форме, и регулярно дразнит мужчин. На днях она отдохнула на море в Турции.
На новых кадрах Рудова красовалась в пляжном наряде на яхте. Она подставила свои прелести солнцу. Актриса в купальнике и с парео на бедрах грациозно стояла на палубе. Она блеснула округлой грудью и плоским животом. При этом ноги артистки казались слишком длинными. Наталья нежилась в лучах заката.
«Моя самая большая любовь на земле. Мое море», — написала она.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники подвергли звезду критике. Многие сразу заметили следы фотошопа. «И самые длинные ноги», «Ой, зачем так все ретушировать?», «А делаете вид, что довольны собой», «Ноги резко выросли на метр», «У вас с Рудковской одинаковый редактор», «Вот это ноги от ушей!» — стали писать подписчики.