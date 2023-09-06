«Вот это ноги от ушей!»: Рудова в купальнике подверглась критике из-за фотошопа — сложно не заметить

На новых кадрах Рудова красовалась в пляжном наряде на яхте. Она подставила свои прелести солнцу. Актриса в купальнике и с парео на бедрах грациозно стояла на палубе. Она блеснула округлой грудью и плоским животом. При этом ноги артистки казались слишком длинными. Наталья нежилась в лучах заката.

«Моя самая большая любовь на земле. Мое море», — написала она.

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