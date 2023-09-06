«Трусики на месте»: Клава Кока в крохотном платье с дыркой блеснула своими прелестями на сцене — народ ахнул

На этот раз Кока облачилась в алое мини-платье с дыркой в пикантном месте. Наряд едва прикрыл ее мощные бедра. Наряд дополнили сапоги на каблуке и бомбер, который она не стала застегивать. Певица зажигала с музыкантами. Она решила исполнить одну из песен, сев на стул. Клава едва прикрыла сокровенное. А потом звезда стала танцевать и задирать ноги, сверкнув бельем.

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