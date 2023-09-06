«Трусики на месте»: Клава Кока в крохотном платье с дыркой блеснула своими прелестями на сцене — народ ахнул

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Она завоевала любовь миллионов фанатов. Певица выпускает песни, собирает стадионы и зачастую щеголяет в смелых нарядах. А не так давно блондинка обрела любимого человека. Пока она его скрывает. Но при этом артистка не стала менять свой стиль и накануне выступила в «Лужниках» в пикантном луке.
На этот раз Кока облачилась в алое мини-платье с дыркой в пикантном месте. Наряд едва прикрыл ее мощные бедра. Наряд дополнили сапоги на каблуке и бомбер, который она не стала застегивать. Певица зажигала с музыкантами. Она решила исполнить одну из песен, сев на стул. Клава едва прикрыла сокровенное. А потом звезда стала танцевать и задирать ноги, сверкнув бельем.
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Поклонники были впечатлены тем, как выступила Кока. Многие ахнули, увидев ее формы в смелом аутфите. «Какая красота», «Трусики на месте», «Аппетитная такая», «Ой, прям так», «Не стоит задирать ножки в таком платье», «Темный треугольник добавил перчинки», «Ох, зачем так смело! Ну зрителей же много!», «Будоражит всех», — стали писать подписчики.