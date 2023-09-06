Участник первого сезона шоу «Голос» Алекс Малиновский рассекретил дочь: первое фото с малышкой

Участник первого сезона шоу «Голос», который известен еще и своей дружбой с музыкантом Сергеем Лазаревым, 39-летний Алекс Малиновский сообщил прекрасную новость поклонникам.
Вокалист стал отцом очаровательной малышки. В микроблоге Алекс Малиновский поделился снимком с наследницей. В кадре рука звездного отца нежно обнимает малышку, которая доверчиво обхватила ладошкой большой палец папы.
Поклонники пришли в восторг и от признания Алекса Малиновского, и от милейшего снимка.
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Алекс Малиновский показал первое фото с дочкой. Фото: соцсети
«Люблю тебя, моя маленькая - большая Вселенная. My lovely Universe», - написал под фото Алекс Малиновский.
Когда девочка появилась на свет и кто мама малышки, Алекс Малиновский предпочел не уточнять.