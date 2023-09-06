Участник первого сезона шоу «Голос» Алекс Малиновский рассекретил дочь: первое фото с малышкой

Участник первого сезона шоу «Голос», который известен еще и своей дружбой с музыкантом Сергеем Лазаревым, 39-летний Алекс Малиновский сообщил прекрасную новость поклонникам.

Вокалист стал отцом очаровательной малышки. В микроблоге Алекс Малиновский поделился снимком с наследницей. В кадре рука звездного отца нежно обнимает малышку, которая доверчиво обхватила ладошкой большой палец папы.

Поклонники пришли в восторг и от признания Алекса Малиновского, и от милейшего снимка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».