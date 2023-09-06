«Он не справился»: что на самом деле унесло жизнь Александра Градского

Известный музыкант, педагог и один из самых ярких и харизматичных наставников шоу «Голос» Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года.

Поклонники до сих пор часто вспоминают Александра Градского, а благодарные ученики по-доброму говорят о покойном мэтре в интервью.

Так, солистка театра «Градский Холл» и бывшая участница проекта Первого канала «Голос» Алла Рид рассказала, что, по ее мнению, могло унести жизнь Александра Градского. Вокалистка дала понять, что Градский работал на износ, совершенно не щадя себя.

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