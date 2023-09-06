«До сих выясняем отношения»: внучка Гурченко шесть лет не может помириться с родным отцом из-за наследства бабушки

Прошло уже 12 лет после смерти Людмилы Гурченко. Она была певицей и актрисой. Своим родным звезда оставила большое наследство. Его получила ее единственная дочка Мария, но она умерла в 2017 году. После этого две квартиры в центре Москвы, дача и два автомобиля стали поводом для ссор в звездной семье.
У Марии остался муж Александр, взрослая дочь Елена и внучка Таисия. Споры длятся по сей день, а наследство никак не могут поделить.
Как оказалось, пока Королевым удалось договориться только о продаже дачи Людмилы Марковны, которая находится в деревне Глаголево.
«Я не могу сказать, что мы с отцом помирились. Мы до сих выясняем отношения из-за наследства. Процесс движется очень медленно и не совсем так, как мне бы хотелось. Пока удалось договориться только на продажу дачи. Сейчас как раз идет оформление документов на земельный участок. Если все будет хорошо, то деньги мы поделим пополам. По квартирам и машинам пока ничего не могу сказать. Боюсь сглазить», — пояснила Елена, пишет kp.ru.
Елена Королева и Прохор Шаляпин. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Отметим, что эта дача двухэтажная. Гурченко ее любила и зачастую проводила там время, чтобы уединиться. Поэтому артистка долгое время скрывала этот дом. А вот после ее смерти внучка стала проводить экскурсию по имениям легендарной актрисы. К слову, эти дома оказались достаточно скромными.
До смерти Марии Королевой ее муж Александр, дочь Елена и внучка Таисия жили в одной квартире, которая когда-то принадлежала родителям Людмилы Марковны. А после смерти дочки знаменитости Александр, как ходят слухи, попросил взрослую дочь съехать, а имущество делить отказался. По этой причине Елена подала заявление в суд. И вот уже шесть лет они пытаются разрешить эту проблему.