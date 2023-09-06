«До сих выясняем отношения»: внучка Гурченко шесть лет не может помириться с родным отцом из-за наследства бабушки

Прошло уже 12 лет после смерти Людмилы Гурченко. Она была певицей и актрисой. Своим родным звезда оставила большое наследство. Его получила ее единственная дочка Мария, но она умерла в 2017 году. После этого две квартиры в центре Москвы, дача и два автомобиля стали поводом для ссор в звездной семье.

У Марии остался муж Александр, взрослая дочь Елена и внучка Таисия. Споры длятся по сей день, а наследство никак не могут поделить.