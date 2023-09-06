Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Если раньше она строила карьеру художественной гимнастки, то потом она стала телеведущей. За последние несколько лет Ляйсан преобразилась. Она постройнела, обновила гардероб. Теперь спортсменка даже ведет шоу «Выжить в Дубае» вместе с мужем Павлом Волей.
На этот раз Утяшева поделилась кадрами, которые были сняты в гримерке. Она предстала в тугом платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее формы. Телеведущая обнажила свои пышные полушария груди. Ее волосы были закручены в мелкие кудри. Гример пыталась на красить ей губы. Однако в этот момент Ляйсан сделала разминку для речевого аппарата. Она двигала губами так быстро, что чуть не помешала работе визажиста.
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Поклонники были сражены такой способностью звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы шикарная! С каждым годом все красивее и красивее», «Прочитай по губам что я сказала, бегущая строка», «Как же повезло Воле», «Не только шпагатом козыряет», — стали писать в Сети.