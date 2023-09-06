На этот раз Утяшева поделилась кадрами, которые были сняты в гримерке. Она предстала в тугом платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее формы. Телеведущая обнажила свои пышные полушария груди. Ее волосы были закручены в мелкие кудри. Гример пыталась на красить ей губы. Однако в этот момент Ляйсан сделала разминку для речевого аппарата. Она двигала губами так быстро, что чуть не помешала работе визажиста.

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