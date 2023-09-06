Аня сразу отпустила шутку: Лазарев заснял дома подросших дочку и сына с подарками от Киркорова

На этот раз Лазарев пришел домой с подарками. Он вручил наследникам куклы Филиппа Киркорова. Этих пупсов певец выпустил в этом году. Дети были рады, но Анна не упустила шанса, чтобы пошутить.

«Кто вам подарил эту игрушку? Филипп!» — сказал Сергей. «Филипп подарил Филиппа», — подметил Никита. «Конечно небольшого, а маленького», — съязвила Анна. «А ты бы хотела, чтобы Филипп был в полный рост, как он есть — два метра?» — засмеялся певец.

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