Аня сразу отпустила шутку: Лазарев заснял дома подросших дочку и сына с подарками от Киркорова

Сергей Лазарев уже давно стал известным артистом. Он продолжает давать концерты, а также выпускать хиты. Артист не скрывает, что играет в театре. При этом он растит двоих детей. Его сын Никита недавно пошел в школу во второй класс. А вот дочка Анна в свои четыре года еще ходит в садик. Однако певец не перестает удивлять тому, какие они талантливые и смышленые.
На этот раз Лазарев пришел домой с подарками. Он вручил наследникам куклы Филиппа Киркорова. Этих пупсов певец выпустил в этом году. Дети были рады, но Анна не упустила шанса, чтобы пошутить.
«Кто вам подарил эту игрушку? Филипп!» — сказал Сергей.
«Филипп подарил Филиппа», — подметил Никита.
«Конечно небольшого, а маленького», — съязвила Анна.
«А ты бы хотела, чтобы Филипп был в полный рост, как он есть — два метра?» — засмеялся певец.
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Поклонники восхитились малышами. Многие отметили, что у Лазарева очень умные дети. «А это смешно», «Просто хороша! Аня может идти в сферу юмора», «Ой, такие красивые, милые и вежливые», «Чуть папу не подставила», «Очаровательная дочка», — стали писать подписчики.