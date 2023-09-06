Каролина Севастьянова уже давно стала известной персоной. Она посвятила свою жизнь художественной гимнастике. Зачастую спортсменка предстает на публике, а иногда ее можно увидеть на телевизионных шоу. Даже спустя 10 лет после завершения карьеры она держит себя в форме. Чемпионка любит носить женственные наряды. А накануне она получила предложение руки и сердца от своего таинственного бойфренда.
Очередной день Каролина провела в Париже. Она предстала в черном мини-платье. Наряд в форме удлиненного жакета едва прикрыл бедра. Она продемонстрировала декольте и длинные ноги. Гимнастка распустила волосы, а в руках держала дорогую сумку. На ее пальце красовалось заветное кольцо с дорогим бриллиантом.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что многие поклонники решили, что Каролина забыла юбку. Другие были восхищены тем, как она выглядит. «Ох, вот это богиня», «Какие точеные формы», «Ну кто тебя окольцевал?», «Хорошенькая ужасно», «Просто слов нет», «А юбку потеряла?», «Наряд прям смелый, юбка нужна, теперь же невеста», — стали писать в Сети.