Очередной день Каролина провела в Париже. Она предстала в черном мини-платье. Наряд в форме удлиненного жакета едва прикрыл бедра. Она продемонстрировала декольте и длинные ноги. Гимнастка распустила волосы, а в руках держала дорогую сумку. На ее пальце красовалось заветное кольцо с дорогим бриллиантом.

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