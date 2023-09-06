Грудастая, крутобедрая: Рудова в бикини с крохотной тряпицей обнажила формы на яхте — такое надо видеть

На этот раз Рудова отправилась на море. Несколько дней она предпочла посвятить отдыху. Блондинка очередной день нежилась на яхте. Она предпочла оголить свои прелести, представ в купальнике оливкового цвета. Артистка повязала тряпицу на бедра. При этом лифчик туго облегал пышную грудь. Наталья захотела запечатлеться на фоне море.

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