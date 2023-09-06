Грудастая, крутобедрая: Рудова в бикини с крохотной тряпицей обнажила формы на яхте — такое надо видеть

Наталья Рудова уже больше 10 лет снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря сериалу «Татьянин день». Также актриса порой снимается в откровенных сценах. В свои 40 лет она старается держать себя в форме. Для этого блондинка занимается спортом. Она также регулярно красуется в броских нарядах, не пряча свои достоинства.
На этот раз Рудова отправилась на море. Несколько дней она предпочла посвятить отдыху. Блондинка очередной день нежилась на яхте. Она предпочла оголить свои прелести, представ в купальнике оливкового цвета. Артистка повязала тряпицу на бедра. При этом лифчик туго облегал пышную грудь. Наталья захотела запечатлеться на фоне море.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Многие поклонники были сражены тем, как выглядит блондинка. Актрису осыпали комплиментами. «Ого, какая шикарная», «Просто богиня», «Формы аппетитные», «Вот это красота», «Какая богиня», «Русалка просто», «Бывают же такие нимфы», — стали писать подписчики.