«Мой самый любимый Иван на свете»: Подольская перед концертом отметилась с младшим сыном Преснякова — зацеловала на улице

Наталья Подольская уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и выпускать песни. При этом артистка растит двоих детей: восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Ей во всем помогает муж Владимир Пресняков. Он не так давно свозил семью на море. Но теперь супруги вернулись в Москву. Накануне звезда появилась на Московском урбанистическом форуме.
На этот раз Наталья показала, как выглядит в обычной жизни. Она была в джинсах, футболке и рубашке в клетку. С ней приехал младший сын. Мальчик был одет в одном стиле с мамой. Иван щегольнул в модной рубашке и кедах. Певица перед выступлением решила обнять и его зацеловать. Она признавалась, что старшему наследнику не доставалось столько поцелуев.
«Мой самый любимый Иван на свете. Тему так не зацелуешь», – заявила звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик вырос. «Какая милота», «Он такой уже большой», «Прелестный блондин», «Сколько нежности», «Выглядит стильно», «Это прям пример, как надо лелеять малыша», «Ох, что за чудо», — стали писать в Сети.