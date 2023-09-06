«Мой самый любимый Иван на свете»: Подольская перед концертом отметилась с младшим сыном Преснякова — зацеловала на улице

На этот раз Наталья показала, как выглядит в обычной жизни. Она была в джинсах, футболке и рубашке в клетку. С ней приехал младший сын. Мальчик был одет в одном стиле с мамой. Иван щегольнул в модной рубашке и кедах. Певица перед выступлением решила обнять и его зацеловать. Она признавалась, что старшему наследнику не доставалось столько поцелуев.

«Мой самый любимый Иван на свете. Тему так не зацелуешь», – заявила звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»