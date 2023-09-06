Даже затмила невесту: сестра Кейт Миддлтон в алом платье с рюшами произвела фурор на роскошной свадьбе в Италии

Торжество прошло в огромном особняке у озера Комо. К слову, там в 2021 году проходили съемки фильма «Дом Gucci» с Леди Гагой. Влюбленные приплыли на лодке к месту проведения праздника. Был банкет, разные увеселительные моменты. Для гостей были приготовлены филе-миньон со спаржей, помидорами, обжаренным картофелем из Трентино и морковкой и другие изысканные блюда.

Брачующиеся устроили для всех балетное представление. Невеста за все время трехдневного празднования успела сменить пять платьев.

Пиппа появилась на публике в алом платье Donatella романтичного кроя с рюшами. Сестра Кейт подчеркнула свою точеную фигуру. Лук дополнили туфли на каблуке. Ее сопровождал муж Джеймс Мэтьюз. К слову, наряд светской львицы стоит достаточно скромно — 36 тысяч рублей. В этот вечер многие смотрели только на Миддлтон. Ей удалось даже затмить невесту. Фото с мероприятия опубликовал портал DailyMail.