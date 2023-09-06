Даже затмила невесту: сестра Кейт Миддлтон в алом платье с рюшами произвела фурор на роскошной свадьбе в Италии

Кей Миддлтон является женой принца Уильяма. Когда во дворце проходят значимые события, принцесса Уэльская часто зовет свою сестру Пиппу Миддлтон. Она не происходит из знати, так как родители были из среднего класса, а папа даже происходит из рода шахтеров. Но они запустили свой бизнес и стали миллиардерами. На днях сестра Кейт появилась в Италии на свадьбе диетолога и дизайнера одежды — Белль Портер и Макс Робинсон.
Торжество прошло в огромном особняке у озера Комо. К слову, там в 2021 году проходили съемки фильма «Дом Gucci» с Леди Гагой. Влюбленные приплыли на лодке к месту проведения праздника. Был банкет, разные увеселительные моменты. Для гостей были приготовлены филе-миньон со спаржей, помидорами, обжаренным картофелем из Трентино и морковкой и другие изысканные блюда.
Брачующиеся устроили для всех балетное представление. Невеста за все время трехдневного празднования успела сменить пять платьев.
Пиппа появилась на публике в алом платье Donatella романтичного кроя с рюшами. Сестра Кейт подчеркнула свою точеную фигуру. Лук дополнили туфли на каблуке. Ее сопровождал муж Джеймс Мэтьюз. К слову, наряд светской львицы стоит достаточно скромно — 36 тысяч рублей. В этот вечер многие смотрели только на Миддлтон. Ей удалось даже затмить невесту. Фото с мероприятия опубликовал портал DailyMail.
Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэтьюз. Фото: соцсети Belle Porter