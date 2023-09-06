Карибидис заговорил о ссоре Галустяна с Харламовым: «Они не общаются»

Демис Карибидис много лет занимается творчеством. Он участник Comedy Club. Артист признается, что у него много проектов. Сейчас он работает над съемками индийского фильма. Его поддержала Тина Канделаки. Зачастую Демис работает с Михаилом Галустяном. Он признается, что у них дружба завязалась очень давно, с самого начала карьеры многие считали, что у них один типаж. Однако соперниками они не стали.
На этот раз Демис дал интервью Юлии Меньшовой. Он рассказал о жене и детях. А также юморист затронул отношения в коллективе. Телеведущая спросила, был ли конфликт между Галустяном и Гариком Харламовым, о котором ходят слухи.
«Это ерунда полная. Это невозможно. Юмор предполагает доверительные, честные, искренние отношения. Если этого нет, то все разрушается. Я не знаю, о чем вы конкретно говорите, но очень хорошо знаю и Мишу, и Гарика. Не могу себе представить, что они могут поругаться насчет какой-то темы», – признался Карибидис.
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Гарик Харламов. Фото: Global Look Press
Напомним, что слухи про конфликт пошли после того, как Галустян в интервью Надежде Стрелец заявил, что практически не общается с коллегой.
Он пояснил, что просто не имеет желания проводить время с тем, кто не хочет посвящать время ему. Однако Карибидис сомневается, что между ними случилось что-то серьезное. Он верит, что это просто какое-то недопонимание.
«Они не общаются, может быть. Возможно, у них разный юмор, они каждый по-своему смотрят на творчество, но это ни в коем случае не говорит о том, что они ругаются. В Comedy Club невозможно поссориться.
Тебя перестают воспринимать как юмориста, если ты агрессивен, ругаешься. Мы с Батрутдиновым можем два часа орать друг на друга, потом сесть и выдохнуть. Это ничего не значит, просто выяснение творчества, не более того. Личностных конфликтов быть не может», — сказал Карибидис в шоу «Сама Меньшова».
Он не стал утаивать, что порой играет сценки с Харламовым. Юморист отмечает, что работа его коллеги всем нужна. Также Демис думает о своем шоу уже два года, но пока ему не нравятся идеи, которые приходят на ум. Он признался, что и шоу Михаила ему не нравится. Артист не видит в этом ничего плохого. Сам он не хочет менять площадку, где работает.