На открытие памятника Юрию Шатунову прилетела его вдова

6 сентября состоится открытие памятника Юрию Шатунову на Троекуровском кладбище. Предполагается, что на мероприятии соберутся тысячи человек. Пока же полиция охраняет вход на кладбище, хотя первые поклонники уже прибыли и пытаются прорваться на территорию. У них в руках – белые розы, многие надели майки с портретом Шатунова.

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Известно, что к этому дню в Россию прибыла вдова солиста «Ласкового мая» с детьми. Скульптура, установленная на могиле певца, изображает Юрия Шатунова с микрофоном в руке, сообщает издание «МК».