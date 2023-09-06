54-летнему Сергею Астахову молодая возлюбленная родила сына: вне брака

54-летнему популярному артисту Сергею Астахову его молодая возлюбленная Виктория Савкеева родила сына.

Ребенок родился весом 3600 граммов и ростом 50 сантиметров. Мальчика назвали Александром.

Пара не состоит в браке, хотя вот уже 9 лет не скрывает близкие отношения.

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Как рассказывал ранее актер, именно о сыне он и мечтал. А на своей любимой женщине готов жениться в любой момент, но не считает, что это необходимо – им и так хорошо. А доказывать обществу он ничего не собирается.

По словам Астахова, они с любимой живут для себя, а не для того, чтобы нравится окружающим.

Напомним, у Сергея Астахова есть старшая дочь Маша от брака с Викторией Адельфиной, для его нынешней возлюбленной мальчик стал первенцем.

По материалам: «ЭГ», «7 дней».