«Просто потрясающе выглядит»: Пугачева щегольнула в рубашке в клетку и идеально сидящих на фигуре джинсах — в тренде

Алла Пугачева уже давно прославилась на всю Россию. Она стала легендарной певицей. Однако теперь артистка уже редко выступает. При этом на следит за модой, а каждое ее появление на публике привлекает внимание общественности. В 74 года Примадонна старается держать себя в форме и делает все, чтобы выглядеть моложе ради своих детей: Лизы и Гарри.
На днях Пугачева вернулась в Израиль, где живет уже почти год. Но летом она отдыхала в Юрмале с мужем и наследниками. В Сети накануне появилось фото, на котором певица предстала с Лаймой Вайкуле и Максимом Галкиным*. Она увиделась с латвийской журналисткой и дала ей интервью, которое скоро выйдет.
Алла Борисовна щегольнула в рубашке в клетку, кедах и узких укороченных джинсах. Она подчеркнула стройные ноги. А ее волосы были закручены в кудри.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*, Лайма Вайкуле и Катрин Василевская. Фото: соцсети queen_kachinja
Поклонники отметили, что артистка выглядела очень свежо. А для Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.
«В первую очередь, хочу отметить, что Алла Борисовна просто потрясающе выглядит. Хотелось бы, чтобы все женщины в любом возрасте, по мере возможности, не забывали следить и ухаживать за собой – вот пример, которому можно следовать.
На Алле Борисовне комплект в стиле casual, состоящий из идеально сидящих джинс, майки и легкой рубашки с актуальным принтом в клетку. Все элементы образа подходят по крою и цвету к ее внешности и фигуре. Цвет рубашки поддержан цветом кроссовок – это один из приемов создания гармоничного образа. Хотелось бы отметить, как хорошо украшения дополняют одежду: браслеты, чокер, серьги и солнечные очки на цепочке создают полный и завершенный лук. Без этих элементов все смотрелось бы скучно.
Единственный нюанс – я могла бы рекомендовать заменить сумку на актуальную сумочку кросс-боди или мини-рюкзак белого цвета, чтобы поддержать стиль всего образа.
В целом, считаю такой комплект актуальным, удобным и уместным для выходных прогулок по городу или встреч с друзьями на природе, куда его и надела Алла Борисовна», – высказалась эксперт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro