«Просто потрясающе выглядит»: Пугачева щегольнула в рубашке в клетку и идеально сидящих на фигуре джинсах — в тренде

На днях Пугачева вернулась в Израиль, где живет уже почти год. Но летом она отдыхала в Юрмале с мужем и наследниками. В Сети накануне появилось фото, на котором певица предстала с Лаймой Вайкуле и Максимом Галкиным*. Она увиделась с латвийской журналисткой и дала ей интервью, которое скоро выйдет.

Алла Борисовна щегольнула в рубашке в клетку, кедах и узких укороченных джинсах. Она подчеркнула стройные ноги. А ее волосы были закручены в кудри.

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